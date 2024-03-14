هبوط جديد في سعر الدولار بالبنوك الآن.. ما السبب؟

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، تراجعا جديدا الآن في جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي، إذ سجل نحو 47.70 للشراء و47.80 للبيع وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها سعر الدولار في البنوك إلى هذا المستوى منذ أن تم إعلان تحريك سعر الدولار في البنوك بعد صفقة رأس الحكمة.

سبب تراجع سعر الدولار في البنوك

وتراجع سعر الدولار في البنوك من 50.8 قرش الأسبوع الماضي إلى 47.7 قرش خلال بداية التعاملات المسائية، وفسر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية تراجع الدولار في البنوك بشكل يومي إلى توافر العملة الصعبة بشكل كبير في البنوك نتيجة تحويلات المصريين بالخارج وغيرها من التوسع في الاستثمار ما أسهم في تدفق العملة الصعبة على البنك المركزي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار نحو 48.35 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للشراء و47.90 للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 47.79 جنيه لللشراء ، و47.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار اليوم نحو 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع تبعًا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار اليوم عند 48.52 جنيه للشراء، 48.62 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

وتراجع سعر الدولار اليوم خلال بداية التعاملات ليسجل 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع