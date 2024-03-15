طفلة تسأل «ليه نتحجب والولاد لأ؟».. وعلي جمعة يرد

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة بخصوص فرض الحجاب على النساء دون الرجال.

علة فرض الحجاب على النساء

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس: «البنات يتسمن بالجمال، أما الرجال فهم ليسوا على نفس القدر من الجمال، وبالتالي، كان يجب أن تتحجب النساء».

تحديد عورة الرجال

وأضاف مفتي الديار المصرية السابق: «ربنا خلقك جميلة وفاتنة، فربنا قالك علشان منعملش «دوشة» اتحجبي.. فبقيتي أكثر جمالا وبهاءً، فربنا قالك الجمال ده بتاعك إنتي، وأمرك بيدك إنك تتحجبي أو لا، ولكن، الولاد عندهم حجاب برضوا بس من السرة إلى الركبة».