مفتي الجمهورية: إثم قطع الأرحام أعظم وأشد في شهر رمضان

حذر الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، من «إثم قطع الأرحام»، خصوصًا في شهر رمضان، مشددًا على أنه أعظم وأشد خلال الشهر الكريم.وقال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية: «كم مِن أناس كانت مصالحهم معطلة فُيسرت ببركة صلته لأرحامه، وكم من أناس أصلح الله لهم أولادهم ببركة إحسانهم إلى أقاربهم».

شوقي علام: رد الإساءة بالعفو أعلى درجات التقرب إلى الله

وأضاف علام، مقدم برنامج «حديث المفتي»، على قناة «الناس»: «لفتت السنة النبوية المطهرة، إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يصل من وصله فقط، وإنما جعل الشرع الشريف من يقابل القطيعة بالصلة ومن يقابل المنع بالإحسان والإساءة بالعفو في أعلى درجات القرب من الله عز وجل وفي أرقى درجات المحبة عند الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم».

مفتي الجمهورية: الأجور مضاعفة في رمضان

وتابع مفتي الديار المصرية: «إذا تأكدت هذه المعاني في سائر الأيام، فإنها في شهر رمضان أكثر إلزاما لأن الأجور فيه مضاعفة والبر مطلوب والقطيعة فيه حرمتها أشد وإثمها أعظم، وهو موسم اعتاد الناس فيه إنهاء الخصومات والنزاعات للتفرغ لعبادات ربهم وتزكية نفوسهم، وعلى رأسها التقرب من الله عز وجل بصلة الرحم والإحسان إلى الأقارب وتفقد أحوالهم».