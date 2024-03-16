يصوم اليوم، المسلمون في الإمارات العربية المتحدة سواء المواطنين أو المقيمين سادس أيام شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريًا، ويبحثون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم السبت 16-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد الصلاة والإفطار وصلاة التراويح.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم السبت 16-3-2024، تأتي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كالتالي، إذ يؤذن الفجر في تمام الساعة 05:14 صباحًا وتٌشرق الشمس الساعة 06:27 صباحًا ويؤذن الظهر الساعة 12:33 مساءً والعصر الساعة 03:57 مساءً ويؤذن المغرب وموعد الإفطار الساعة 06:35 مساءً ويؤذن العشاء الساعة 07:48 وتليها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم السبت 16-3-2024

ويؤذن الفجر في دبي الساعة 05:10 صباحًا والشروق يكون الساعة 06:24 وأذان الظهر الساعة 12:30 مساءً وأذان العصر الساعة 03:54 مساءً أما موعد أذان المغرب وتناول الإفطار فيكون الساعة 06:31 مساءً ويؤذن للعشاء 07:45 مساءً وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان الفجر في الإمارات اليوم السبت 16-3-2024

ويؤذن الفجر في الشارقة الساعة 05:09 صباحًا والشروق 06:23 والظهر 12:29 مساءً والعصر 03:53 مساءً والمغرب 06:31 مساءً والعشاء 07:44 مساءً.

يؤذن الفجر في عمان 05:09 صباحًا والشروق 06:23 صباحًا والظهر 12:29 مساءً والعصر 03:52 مساءً والمغرب 06:30 مساءً والعشاء 07:44 مساءً.

موعد أذان الظهر في الإمارات اليوم السبت 16-3-2024

يؤذن للفجر في قيوين 05:09 صباحًا والشروق 06:22 صباحًأ والظهر 12:28 مساءً والعصر 03:52 مساءً والمغرب 06:30 مساءً والعشاء 07:44 مساءً.

موعد أذان العصر في الإمارات اليوم السبت 16-3-2024

يؤذن الفجر في رأس الخيمة 05:07 صباحًا والشروق 06:21 صباحًا والظهر 12:27 مساءً والعصر 03:51 مساءً والمغرب 06:28 مساءً والعشاء 07:42 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم السبت 16-3-2024

ويؤذن الفجر في الفجيرة 05:07 صباحًا والشروق 06:20 صباحًا والظهر 12:26 مساءً والعصر 03:49 مساءً والمغرب 06:27 مساءً والعشاء 07:41 مساءً وتليها صلاة التراويح.