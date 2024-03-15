يحتفل المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة بخامس أيام شهر رمضان، حيث يتسابق المسلمون في هذا الشهر لأداء الطاعات والصلوات ولذلك يزداد البحث عن موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 15-3-2024 وموعد الإفطار ونرصده لكم حسبما أعلنت الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 15-3-2024

بالنسبة لـ موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 15-3-2024 في أبوظبي فسيكون في تمام الساعة 6:34 مساء ويكون موعد أذان العشاء 7:48 وتليه صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم

أما عن موعد أذان المغرب في إمارة دبي اليوم اليوم الجمعة 15-3-2024 فسيكون الساعة 6:31 مساء وتؤذن العشاء الساعة 7:45 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب اليوم في الإمارات الجمعة 15-3-2024

موعد أذان المغرب في الشارقة اليوم الجمعة 15-3-2024 سيكون في تمام الساعة السادسة والنصف وتؤذن العشاء الساعة 7:44 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد صلاة المغرب في الإمارات اليوم

وفي إمارة عجمان موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 15-3-2024 في تمام الساعة 6:30 مساء وتؤذن العشاء الساعة 7:43 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في أم القيوين اليوم الجمعة 15-3-2024 فسيكون الساعة 6:29 مساء وصلاة العشاء الساعة 7:43 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد الإفطار اليوم في الإمارات اليوم الجمعة 15-3-2024

أما موعد أذان المغرب في رأس الخيمة اليوم الجمعة 15-3-2024 سيكون الساعة 6:28 مساء وتؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:42 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في الفجيرة اليوم الجمعة 15-3-2024 فيكون الساعة 6:27 مساء وصلاة العشاء الساعة 7:40 مساء وتليها صلاة التراويح.