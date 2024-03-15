موعد انتهاء الشتاء 2024.. اعرف كم يتبقى على دخول فصل الربيع

مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف واختفاء الموجات الباردة منذ فترة، ينتظر الناس موعد قدوم الصيف وانتهاء الطقس البارد، وهو ما أوضحته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مشيرة إلى موعد انتهاء الشتاء 2024.

أوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فصل الشتاء مازل مستمرا ولم تنته أيامه بعد، وما زلنا في فترة التقلبات الجوية التي تبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 17 مارس.

موعد انتهاء الشتاء 2024

ويأتي موعد انتهاء الشتاء 2024، يوم 20 مارس الجاري وفق عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ويبدأ فصل الربيع يوم 21 من نفس الشهر، والذي يشهد انخفاضات جديدة في درجات الحرارة وتكثر فيه التقلبات الجوية، وفق قولها.

وبدأ فصل الشتاء 2024 يوم 23 ديسمبر من العام الماضي واستمر لمدة 89 يوما حيث تأتي نهايته بعد 5 أيام فقط ليتم توديع هذا الفصل، ويقبل فصل الربيع الذي يستمر هذا العام وفق الحسابات الفلكية 92 يوما و17 ساعة و44 دقيقة.