تحذيرات من تخفيف الملابس مع ارتفاع الحرارة.. متى ينتهي فصل الشتاء؟

وجهت الدكتورة منار غانم بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصيحة عامة إلى جميع المواطنين بشأن حالة عدم الاستقرار في الطقس، الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، قائلة إنه لا داعي لتخفيف ملابس الشتاء، خاصة للأطفال ولكبار السن، إذ أنهم الأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد في حالة عدم استقرار الطقس وتخفيف الملابس.

عدم الاستقرار في حالة الطقس

وأضافت غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فصل الشتاء مازل مستمرا حتى 21 مارس الجاري، ومتوقع انخفاضات جديدة في درجات الحرارة قريبا، كما متوقع أيضا عودة التقلبات الجوية، لذا لا داعي لتخفيف الملابس حتى نهاية فصل الشتاء، حتى فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ارتفاع الحرارة مؤقت

وأشارت غانم إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة اليوم، ارتفاعا مؤقتا ومستمرا حتى غد الأربعاء، وبداية من مساء الغد ستعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى بقيم تتراوح من 3 لـ4 درجات، بحيث تعود الأجواء الشتوية الباردة خلال ساعات النهار والشديدة البرودة ليلا، مؤكدة أن طقس الليلة سيكون باردا على كافة الأنحاء نظرا لأن الفارق بين قيم الحرارة العظمى والصغرى تصل إلى نحو 15 درجة.