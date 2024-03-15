على غرار مسلسل «لحظة غضب».. 3 خطوات للإبلاغ عن شخص مفقود و«تعمل ايه لو لقيته»؟

في إطار درامي اجتماعي دارت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل «لحظة غضب» بطولة صبا مبارك على منصة watch it، وذلك بين التشويق والإثارة، بعد حدوث جريمة قتل.

حيث أقدمت «يمنى» صبا مبارك على إخفاء جثة زوجها «شريف» الذي يقوم بدوره الفنان محمد فراج، بعد أن درات بينهم مشادة كلامية يوم عيد ميلادها.

جريمة قتل في مسلسل لحظة غضب

ووسط الغموض الذي يدور حول معرفة الجميع «أين ذهب شريف؟»، ومحاولة يمنى في الكذب حتى لا تنكشف فعلتها، يحاول صديق شريف الذي يقوم بدوره الفنان محمد شاهين معرفة سبب تغيب صديقه، وذهب لقسم الشرطة ليحرر محضر لتغيب «محمد فراج».

إجراءات التقدم ببلاغ عن شخص مفقود في حالة التغيب

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الإجراءات القانونية الواجب اتباعها حال تغيب أحد أفراد الأسرة، على غرار مسلسل لحظة غضب وفقًا للمحامي أشرف ناجي لـ «الوطن».

- يجب على أسرة الشخص المتغيب التوجه إلى أقرب مركز أو قسم شرطة مختص بمكان تغيب الشخص.

- يتم تحرير محضر بالواقعة، والإدلاء ببيانات الشخص الغائب الشخصية والعلامات المميزة وأوصافه البدنية وحالته الصحية، وملابسه وجميع متعلقاته الشخصية.

- تحديد تاريخ ووقت الغياب وآخر مشاهدات له وظرف الغياب، والإدلاء بالأماكن التى يتردد عليها، وإرفاق صور فوتوغرافية للشخص.

حال عود الشخص الغائب

- حال عاد الشخص المتغيب، أو تم العثور عليه أو معرفة طريق مكان تواجده، أو الحصول على أي معلومات عنه، يجب في هذه الحالة التوجه للمركز أو قسم الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ذلك.