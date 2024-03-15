مسلسل لحظة غضب الحلقة الخامسة.. محمد شاهين يدخل في غيبوبة

في الحلقة الخامسة من مسلسل لحظة غضب تعيش الفنانة صبا مبارك، التي تجسد دور يمنى، لحظات توتر، ففي أثناء إخفاء آثار جريمتها تقوم بجرائم أخرى.

أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة الخامسة

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل لحظة غضب، على دخول محمد شاهين «مصطفى»، منزله، وشعر بوجود شخص آخر في المنزل، فدخل غرفته، وقامت صديقة يمنى التي كانت تبحث لها عن «بليزر» مصطفى، ضربته على رأسه بالفازة.

ذهبت بعد ذلك صبا مبارك «يمنى» وصديقتها في أحد الشوارع وقاموا بحرق بليزر مصطفى إذ كانت عليه دماء محمد فراج، ثم ذهبت زوجة مصطفى إلى المنزل لتجده ملقى على الأرض تحيطه الدماء فتقوم بنقله إلى المستشفى، ليخبرهم الطبيب بأن مصطفى دخل في غيبوبة.

وفي نهاية الحلقة اتصلت فاطمة بيمنى لتقول لها إن الشرطة عثرت على جثة شريف «محمد فراج»، وطلبوا منهم التعرف عليه، وعندما ذهبوا إلى المشرحة للتعرف على الجثة لم تكن جثة شريف بل كانت لشخص آخر، اعترفت يمنى لصديقتها بأنها قتلت زوجها، وتنتهي الحلقة بإفاقة مصطفى من الغيبوبة.

ويعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميا في تمام الساعة 11 مساء.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن.