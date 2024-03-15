موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الجمعة 15-3-2024
كتب:
حسين إبراهيم
02:36 م | الجمعة 15 مارس 2024
مسجد النصر بالعريش
حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في شمال سيناء، اليوم الجمعة 15-3-2024، خامس أيام شهر رمضان المبارك 1445 هـ، في تمام الساعة 5:52 مساءً.
وتقدم «الوطن»، ضمن خدماتها لقرائها، موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الجمعة 15-3-2024 ، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.
موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم
سيكون موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم في تمام الساعة 5:52 مساءً في نفس التوقيت على مدار اليومين الماضيين.
موعد الإفطار اليوم في شمال سيناء الجمعة 15-3-2024
وحسب إمساكية الهيئة المصرية العامة للمساحة، سيكون موعد الإفطار اليوم في شمال سيناء الجمعة 15-3-2024، مع انطلاق أذان المغرب في الساعة 5:52 مساءً.
مواقيت الصلاة بشمال سيناء
الفجر: 4:25 صباحا
الشروق: 5:53 صباحا
الظهر: 11:52 مساءً
العصر: 3:17 مساءً
المغرب: 5:52 مساءً
العشاء: 7:10 مساءً