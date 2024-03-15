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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الجمعة 15-3-2024 

كتب:

حسين إبراهيم
02:36 م | الجمعة 15 مارس 2024
مسجد النصر بالعريش

مسجد النصر بالعريش

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في شمال سيناء، اليوم الجمعة 15-3-2024، خامس أيام شهر رمضان المبارك 1445 هـ، في تمام الساعة 5:52 مساءً.

وتقدم «الوطن»، ضمن خدماتها لقرائها، موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الجمعة 15-3-2024 ، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم

سيكون موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم في تمام الساعة 5:52 مساءً في نفس التوقيت على مدار اليومين الماضيين.

موعد الإفطار اليوم في شمال سيناء الجمعة 15-3-2024  

وحسب إمساكية الهيئة المصرية العامة للمساحة، سيكون موعد الإفطار اليوم في شمال سيناء الجمعة 15-3-2024، مع انطلاق أذان المغرب في الساعة 5:52 مساءً.

مواقيت الصلاة بشمال سيناء

الفجر: 4:25 صباحا

الشروق: 5:53 صباحا

الظهر: 11:52 مساءً

العصر: 3:17 مساءً

المغرب: 5:52 مساءً

العشاء: 7:10 مساءً

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