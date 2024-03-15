السياحة: تنظيم 15 دورة تدريبية و325 نشاطا تعليميا خلال الربع الثاني من 2023-2024

كشفت وحدة متابعة برنامج الحكومة والمشروعات الجارية الخاصة بوزارة السياحة والآثار ضمن رؤية مصر 2030، أن قطاع المتاحف بالوزارة نجح خلال الربع الثاني من العام المالي 2023-2024 في تنظيم 15 دورة تدريبية، فضلا عن 3 دورات تدريبية مستمرة حتى الآن.

تنظيم عدد 325 نشاطا تعليميا

وأضافت الوحدة أن قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار نجح خلال الربع الثاني من العام المالي 2023-2024 بقطاع الأنشطة الثقافية والتواصل المجتمعي في تنظيم عدد 325 نشاطا تعليميا، فضلا عن 12 نشاطا تعليميا مستمرا حتى الآن.

وأشارت وحدة متابعة برنامج الحكومة والمشروعات الجارية الخاصة بوزارة السياحة والآثار، إلى أن وحدة التدريب المركزي بالوزارة استطاعت خلال الربع الثاني من العام المالي 2023-2024 من إقامة 41 دورة تدريبية بمعدل 1431 ساعة لعدد متدربين بلغ 596 متدربا.

172 موقعا أثريا

وأشارت وحدة متابعة برنامج الحكومة والمشروعات الجارية الخاصة بوزارة السياحة والآثار إلى أن الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية خلال الربع الثاني من العام المالي 2023-2024 نجحت في دمج الخرائط مع خطة التنمية بعدد 172 موقعا أثريا بكل من محافظات الإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.