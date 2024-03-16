يحرص المسلمون على أداء الصلوات الخمس في مواقيتها دون تأخير، ولذلك يبحث المواطنون عن مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم السبت 16-3-2024 في سادس أيام شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم السبت وفقا للإمساكية شهر رمضان التي تزداد أو تقل بمعدل دقيقة كل يوم، مما يؤدي إلى زيادة عدد ساعات الصيام وبلغت 13:48 ساعة بزيادة قدرها 10 دقائق عن أول أيام الصيام في شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم السبت 16-3-2024

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم السبت 16-3-2024 سيكون في تمام الساعة 4:37 صباحا

موعد أذان الظهر في المنوفية اليوم السبت 16-3-2024 سيكون في تمام الساعة 12:04 مساء

موعد أذان العصر في المنوفية اليوم السبت 16-3-2024 سيكون في تمام الساعة 3:30 مساء

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم السبت 16-3-2024 سيكون في تمام الساعة 6:05 مساء

موعد أذان العشاء في المنوفية اليوم السبت 16-3-2024 سيكون في تمام الساعة 7:23 مساء