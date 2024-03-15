«سفراء دولة التلاوة» يذيع مجلس ذكر بأصوات مصرية من البرازيل

أذاع برنامج سفراء دولة التلاوة، المذاع على قناة «الناس»، مجلس ذكر بمركز التسامح الإسلامي بدولة البرازيل، بتلاوات مؤثرة لسفراء دولة التلاوة، وموفدي وزارة الأوقاف إلى دولة البرازيل.

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة» تنقل قناة «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.