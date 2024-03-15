بشرى سارة لملايين العملاء.. 5 بنوك ترفع حدود استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر

أعلن عدد كبير من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، خلال الأيام القليلة الماضية عن رفع حدود الاستخدام على البطاقات الائتمانية الدولية للمشتريات والسحب النقدي، أبرزهم بنكا الأهلي المصري ومصر، وتأتي تلك الخطوة بناءً على توجيهات البنك المركزي المصري.

رفع حدود استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل رفع حدود الاستخدام لبطاقات الائتمان للمشتريات والسحب النقدي خارج مصر في 5 بنوك مختلفة، بحسب الموقع الرسمي لتلك البنوك، إذ يأتي ذلك تزامنًا مع طلب البنك المركزي بإعلانه العودة إلى سياسة تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وترك تحديد قيمته لآلية العرض والطلب مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

بطاقات الائتمان في البنك الأهلي المصري

قام البنك الأهلي المصري مؤخرًا برفع حد السحب النقدي والمشتريات على بطاقات الائتمان خارج مصر، إلى ما يعادل 25 ألف جنيه و160 ألف جنيه، وبالنسبة للسحب النقدي ما يعادل 2500 جنيه، و7500 جنيه شهريًا، حسب نوع البطاقة.

بطاقات الائتمان في بنك مصر

بنك مصر رفع حد المشتريات الشهرية من الخارج ببطاقة كلاسيك إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه و200 ألف جنيه، وجرى رفع حد الشراء داخل مصر للمعاملات الدولية إلى ما يعادل 25 ألف جنيه، حسب نوع البطاقة .

بطاقات الائتمان في البنك التجاري الدولي «cib»

قرر البنك التجارى الدولى رفع حدود الاستخدام على البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر، إذ رفع الحد الشهري للسحب النقدي خارج مصر إلى ما يعادل 25 ألف جنيه و175 ألف جنيه حسب نوع البطاقة، وداخل مصر في المعاملات الدولية ما يعادل 3500 جنيه و12500 جنيه.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

مصرف «أبو ظبي الإسلامي - مصر»، رفع حد استخدام بطاقات المشتريات المغطاة خارج مصر ليصل إلى 3500 دولار.

بطاقات الائتمان في بنك العربي الإفريقي

كما رفع أيضا البنك العربي الإفريقي حد الاستخدام خارج مصر شهريًا بالنسبة للمعاملات الدولية، إلى ما يعادل 50 ألف جنيه و150 ألف جنيه، حسب نوع البطاقة.