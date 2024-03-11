«CIB» يرفع حدود الاستخدام على بطاقات الائتمان خارج مصر للمرة الثانية

عمل البنك التجاري الدولي CIB، على رفع الحد الشهري للمشتريات والسحب النقدي الدولي الخاصة لبطاقات الائتمان خارج وداخل مصر وذلك للمرة الثانية على مدار 4 أيام، بعد قرار سعر الصرف المرن.

وسبق ورفع البنك التجاري الدولي حدود الاستخدام لبطاقات الائتمان يوم الخميس الماضي، وهو ما يعد أول مرة منذ تقريبًا عام ونصف تقريبًا من فرض تعليمات، وذلك من بعد أن وجه حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بفتح حدود بطاقات الائتمان بعد قرار رفع الفائدة على الإيداع والإقراض وتحرير سعر الصرف يوم الأربعاء الماضي.

وبدأ عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة على رفع حدود استخدام على البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر استجابة للمركزي المصري وأبرزهم الأهلي المصري ومصر.

ونرصد في السطور التالية حدود الاستخدام لبطاقات الائتمان للمشتريات والسحب النقدي خارج مصر في التجاري الدولي CIB، بحسب الموقع الرسمي للبنك.

قطاع Prime

الحد الشهري للمشتريات الشهرية إلى ما يعادل 75 ألف جنيه بدلا من 25 ألف جنيه، ورفع الحد الشهري للسحب النقدي الشهري إلى ما يعادل 3500 ألف جنيه من النقد الأجنبي.

قطاع PLUS

رفع الحد الشهري للمشتريات إلى ما يعادل 125 ألف جنيه والحد الشهري للسحب النقدي الشهري إلى ما يعادل 5 آلاف جنيه.

قطاع Wealth

رفع الحد الشهري للمشتريات إلى ما يعادل 175 ألف جنيه والحد الشهري للسحب النقدي إلى ما يعادل 8 آلاف جنيه.

قطاع Private

رفع الحد الشهري للمشتريات إلى ما يعادل 200 ألف جنيه والحد الشهري للسحب النقدي الشهري إلى ما يعادل 10.5 ألف جنيه.

قطاع Business Business

رفع الحد الشهري للمشتريات إلى ما يعادل 125 ألف جنيه والحد الشهري للسحب النقدي الشهري إلى ما يعادل 4 آلاف جنيه.

قطاع Corporate للشركات

رفع الحد الشهري للمشتريات إلى ما يعادل 175 ألف جنيه والحد الشهري للسحب النقدي الشهري إلى ما يعادل 4 آلاف جنيه.

كما رفع البنك التجاري الدولي حدود المشتريات داخل مصر عبر التسوق على مواقع أجنبية لتكون نفس القيمة على جميع البطاقات إلى ما يعادل 50 ألف جنيه ما يساوي تقريبًا نحو ألف دولار.