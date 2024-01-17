قيود جديدة على بطاقات الائتمان خارج مصر.. خفض الحدود اليومية

فرضت عدد من البنوك المصرية، قيودًا جديدة على معاملات بطاقات الائتمان الدولية، مثل البنك التجاري الدولي، وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول مصر.

فرض قيود جديدة على بطاقات الائتمان

وبحسب تقرير وكالة بلومبرج، فإن البنك التجاري الدولي وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول مصر، عملت على تخفيض الحدود اليومية والشهرية إلى ما لا يقل عن 50 دولارًا، وفقًا لبيانات من مواقع البنوك.

إجراءات استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر

وكان البنك المركزي المصري، عمل على تيسير إجراءات استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر لأي عميل، دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات قبل السفر، وذلك بمجرد تواصل الشخص مع البنك الخاص به، يُفتح له حدود الاستخدام المقررة للبطاقات الائتمانية بالخارج.

ويجب على العميل، الالتزام ببعض الشروط، إذ إنه خلال 90 يومًا من طلب فتح الحدود على البطاقات الائتمانية، يتقدم الشخص للبنك الخاص به، باثبات أنه كان يسخدم البطاقة خلال السفر عبر أختام الوصول والمغادرة الموجودة على جواز السفر.

وشرح «المركزي» سابقًا، أنه إذا لم يلتزم الشخص بتقديم ما يثبت استخدامه للبطاقات الائتمانية خلال سفره، سيتم إخبار الشركة المصرية للاستعلام الائتماني«I-Score»، لوضعه في القائمة السلبية.