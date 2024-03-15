طريقة عمل الكنافة بالقشطة.. أوفر وأجمل من المحلات

تعتبر الكنافة بالقشطة واحدة من الحلويات الشرقية المميزة التي يحرص الكثيرون على تحضيرها، لا سيما خلال شهر رمضان الكريم؛ للتمتع بمذاقها الرائع وسط «لمة العايلة»، ولأن شراء هذه الحلويات من المحال يكون غاليًا وربما لا يناسب كافة الأذواق؛ نوضح في السطور التالية طريقة عمل الكنافة بالشقطة في المنزل، لتكون ألذ وأجمل من التي تُباع في محال الحلويات.

وتحتاج الكنافة بالقشطة لتحضيرها مجموعة من المقادير هي:

مقادير عمل القشطة

- 3 أكواب حليب.

- 2 ملعقة كبيرة دقيق.

- 3 ملاعق كبيرة نشا.

- 3 ملاعق كبيرة كريم شانتيه.

- 4 ملاعق كبيرة قشطة.

مقادير عمل الشربات

- 2 كوب سكر.

- كوب ماء.

- عصير نصف ليمونة.

- ملعقة كبيرة عسل.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

مقادير عمل الكنافة

- 500 جرام كنافة ناعمة.

- 1 كوب سمن مذابة.

- 3 ملاعق كبيرة سكر بودرة.

طريقة تحضير القشطة

- في قدر على نار متوسطة، نضع الحليب على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يسخن.

- في وعاء منفصل، نمزج الدقيق والنشا مع بعضهما البعض.

- نضيف خليط الدقيق والنشا إلى الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط كثيفًا.

- نضيف القشطة وكريم الشانتيه والفانيليا إلى الخليط ونقلب حتى يصبح المزيج متجانسًا.

- نرفع القشطة عن النار ونتركها تبرد.

طريقة تحضير الشربات

- في قدر على نار متوسطة، نضع السكر والماء وعصير الليمون على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يذوب السكر.

- نضيف العسل ونترك الشربات يغلي لمدة 5 دقائق.

- نرفع الشربات عن النار ونتركه ليبرد.

طريقة تجميع الكنافة

- في صينية فرن، نضع نصف كمية الكنافة ونضغط عليها بيدنا حتى تصبح طبقة متساوية.

- نوزع القشطة على الكنافة بشكل متساوٍ.

- نغطي القشطة بالنصف الثاني من الكنافة ونضغط عليها بيدنا حتى تصبح طبقة متساوية.

- ندهن سطح الكنافة بالسمن المذابة.

- ندخل الصينية إلى فرن مسخن مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة حتى يصبح لون الكنافة ذهبيًا.

- نخرج الكنافة من الفرن ونصب عليها الشربات البارد.

- نترك الكنافة تبرد قليلًا قبل تقطيعها وتقديمها.