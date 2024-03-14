أسرع طريقة لعمل أصابع الكنافة المقرمشة بالشوكولاتة للشيف نجلاء الشرشابي

أصابع الكنافة المقرمشة واحدة من الحلويات، التي يشتهر بها شهر رمضان، ويمكن تحضيرها بسهولة وبأقل التكاليف، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي بخطوات سهلة وبسيطة، للحصول على أصابع الكنافة مثل المطاعم.

أصابع الكنافة الملفوفة من الوصفات الشهيرة، التي تلجأ ربات المنزل إلى شرائها من الخارج، لذا نستعرض طريقة تحضيرها في التقرير التالي.

وصفة أصابع الكنافة المقرمشة للشيف نجلاء الشرشابي

يحتاج تحضير أصابع الكنافة الملفوفة مجموعة من المكونات والمقادير، التي يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي، لتجهيز وصفة أصابع الكنافة المقرمشة ويمكن تناولها فيما يلي:

1 كيلو كنافة.

فول سوداني مجروش.

سكر بودرة.

سمنة.

عسل جلوكوز.

شربات.

للشربات

2 ماء.

2 سكر.

عصرة ليمون.

فانيليا.

طريقة تحضير أصابع الكنافة الملفوفة

تفرد الكنافة كما هي دون تقطيعها أو تفتيتها.

رش السمنة المذابة والسكر البودرة على الكنافة.

يوضع الحشو المجروش ناعم على طرف الكنافة من أولها.

تلف الكنافة رول وداخلها الحشو.

قبل انتهاء لف الكنافة توضع سمنة مذابة على نهاية الكنافة حتى تغلق وتلتصق معا.

تكرر الخطوات السابقة حتى الانتهاء من كمية الكنافة.

تدهن الصينية سمنة وترص لفات الكنافة فيها.

ترش السمنة المذابة على وجه الكنافة بعد رصها في الصينية.

تدخل صينية الكنافة الفرن الساخن دون فتح الشواية حتى تسوى ويحمر وجهها.

تخرج الكنافة من الفرن وتسقى بالشربات وتغطى لدقائق وتقدم ساخنة.

وصفة أصابع الكنافة بالشوكولاتة

يمكن تحضير وصفة الكنافة بالشوكولاتة عبر مجموعة من المقادير منها:

450 جراما عجينة كنافة.

1 كوب زبدة ذائبة.

250 جراما قطع شوكولاتة.

1 كوب زبدة.

للشربات

½1 كوب سكر.

½ كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة أصابع الكنافة بالشوكولاتة