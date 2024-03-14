ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الكنافة؟.. تحذير خطير لمرضى السكر

الكنافة من أشهر حلويات شهر رمضان المبارك في كثير من الدول العربية، لما لها من مكانة خاصة على موائد الإفطار، لكن يجب على مرضى السكر والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، تجنب الإفراط في تناول الكنافة لما لها من أضرار صحية بالغة.

خطورة الإفراط في تناول الكنافة لمرضى السكر

يقول الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ الإفراط في تناول الكنافة لمرضى السكر ضارًا للغاية، خاصة أنّها تحتوي على كمية كبيرة من السكر، خاصةً الأنواع المحشوة بالعسل أو الشربات، إذ يتسبب ذلك في رفع مستوى السكر في الدم بشكل سريع، وقد يُصبح من الصعب التحكم في مستويات السكر في الدم على المدى الطويل، ويزيد من خطر الإصابة بمضاعفات السكر، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

وأضاف «الحوفي» أنّ الكنافة تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية والدهون، والإفراط في تناول الكنافة لمرضى السكر، قد يزيد من خطر الإصابة بالسمنة، ويزيد من مقاومة الأنسولين، مما يجعل التحكم في مستويات السكر في الدم أكثر صعوبة.

وتحتوي الكنافة أيضًا على كمية كبيرة من الصوديوم والدهون المُشبعة، مما قد يزيد ذلك من خطر ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول لدى مرضى السكر، لذا ينصح أستاذ علوم التغذية مرضى السكر الذين يرغبون في تناول الكنافة بالآتي:

- تناول قطعة صغيرة من الكنافة كحلوى من حين لآخر.

- يفضل اختيار أنواع الكنافة قليلة السكر أو المحشوة بالفواكه الطازجة، بدلاً من العسل أو الشربات.

- يجب على مرضى السكر مراقبة مستويات السكر في الدم بعد تناول الكنافة، للتأكد من عدم ارتفاعها بشكل كبير.

- تناول الكنافة مع وجبة تحتوي على البروتين أو الألياف الغذائية، للمساعدة على التحكم في مستويات السكر في الدم.

نصائح وزارة الصحة لمرضى السكر

ووضعت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» بعض النصائح لمرضى السكر خلال شهر رمضان، أهمها:

- تابع حالتك الصحية باستمرار مع متخصص في السكر.

- افحص السكر عدة مرات يوميًا خاصة الفترة من الظهر وحتى المغرب وبعد الإفطار والسحور.

- الاستعداد فورًا للإفطار إذا شعرت بأعراض انخفاض السكر في الدم.

- شرب الماء بكثرة بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف.

- الإفطار على كوب من الماء وتمرة احدة ثم القيام للصلاة.

- تعديل جرعات ومواعيد أدوية السكر بمعاونة الطبيب، خاصة الأنسولين ومنتجات السلفونيليوريا لتجنب الانخفاض الشديد للسكر في الدم.