ياسمين رئيس: «عمري ما خبيت أصولي الفلسطينية وأهلي محرومين من حق العودة»

حلت النجمة ياسمين رئيس ضيفه على برنامج «على المسرح»، مع منى عبد الوهاب، قائلة: «عمري ما خبيت أصلي الفلسطيني ويمكن نشر باسبور السلطة الفلسطينية مع الأحداث هو من جعل الناس تنتبه، ولكن أصبح مش من حقي لأن أهلي من 48، وهم أول ناس محرومين من حق العودة وملفهم أكبر ملف في الأمم المتحدة».

ياسمين رئيس تتحدث عن أصولها الفلسطينية

أوضحت ياسمين رئيس أنها حاولت الدخول لفلسطين أكثر من مرة بباسبوري المصري، لكن تصريحي رفض 3 مرات حتى رفض خلال محاولتي عمل تصريح لتصوير فيلم مع المخرجة نجوى نجار.

ياسمين رئيس تطالب بالدعاء لأهالي غزة

وفي نهاية الحلقة قالت ياسمين رئيس خلال مونولج المسرحي القصير: «أتمنى أن لا ننسى بالدعاء أهل غزة في الفطار وأنها تتمنى من كل قلبها للعالم الحب والسلام والسعادة».

وتنتظر ياسمين رئيس عرض مسلسل «جودر ألف ليلة وليلة» على قناة ON، ومنصة Watch it وتقوم ياسمين رئيس بدور شهرزاد، والمسلسل من بطولة ياسر جلال، وياسمين رئيس، ونور، وليد فواز، أحمد فتحي وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وإنتاج المتحدة وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وميديا هب.

تكريم ياسمين رئيس من المركز الكاثوليكي للسينما

وحصلت ياسمين رئيس مؤخراً على جائزة أفضل ممثلة عن دور ليلى بفيلمها «أنا لحبيبي»، في الدورة 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما.

وعلى صعيد آخر تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها «الفستان الأبيض»، الذي مقرر عرضه في النصف الثاني من العام.