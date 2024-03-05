أسرار الليلة 30 في حكاية ألف ليلة وليلة.. ترويها ياسمين رئيس بمسلسل جودر

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان كريم، والذي يأتي محملا بالعديد من الطقوس الخاصة، سواء الدينية أو الترفيهية، ومن أبرز الطقوس الترفيهية التي ارتبطت بشهر رمضان منذ سنوات هي مسلسلات ألف ليلة وليلة، والتي حملت هذا العام اسم «جودر» ويقوم ببطولته الفنان ياسر جلال والفنانة ياسمين رئيس التي تقوم بدور شهرزاد، ويعرض على شاشة قناة on، ونظرا لارتباط عدد كبير من المصريين بحكايات ألف ليلة وليلة، نستعرض أسرار الليلة الثلاثون وكيف استعدت شهرزاد لحكايتها لشهريار، من خلال السطور التالية.

أسرار الليلة الثلاثون

في الليلة الـ30 وبينما كانت شهرزاد بحسب روايات مؤسسة هنداوي، للكتب الخاصة بالطفل، تروي حكايات علاء الدين لـ شهريار قائلة: «بلغني أيها الملك العظيم، أن حائكًا فقيرًا عاش قديمًا في الصين، وكان لديه ابن يُدعى علاء الدين، عمل الأب بكد، في حين كان علاء الدين كسولًا للغاية، يقضي أيامه في اللعب مع الأولاد الآخرين في الشوارع، ولا يعود إلى المنزل إلا لتناول الطعام».

واستكملت شهرزاد قصتها التي من المتوقع أن تكون إحدى حكايات مسلسل جودر للفنان لـ ياسر جلال قائلة عن أسرة علاء الدين، إن الأب ظل يعمل حتى يوم وقت متأخر وبعد ذلك باعت والدة علاء الدين المتجر، وبدأت تغزل الخيوط كي تنسج القماش لتكسب الأسرة قوت يومها، وكان علاء الدين يبلغ من العمر حينذاك خمسة عشر عامًا، وظل كسولًا كما كان.

وفي أحد الأيام، جاء رجل غريب إلى علاء الدين، وأخبر الصبي أنه عمه، وأنه جاء ليصلي على قبر أخيه المتوفي. وعاد الغريب مع علاء الدين إلى المنزل لتناول العشاء، وقص حكايته التي أبكت أم علاء الدين.

ملابس جديدة لعلاء الدين

وفي اليوم التالي، اصطحب الغريب علاء الدين إلى السوق، وابتاع له ملابس جديدة، واصطحبه إلى أفضل الأماكن في المدينة، وعرض عليه العمل تاجرًا، وسار علاء الدين معه فترة طويلة وغادرا المدينة، متجاوزين الحدائق الموجودة وراءها، تسلقا جبلًا عاليًا، ثم أشعل الغريب نارًا في هذا المكان، وعندما اشتدت، نطق بتعويذة فوقها، وانشقت ليخرج منها لوح رخامي كبير كان علاء الدين خائفًا، لكن الغريب طلب منه رفع اللوح، والنزول إلى الأرض في الأسفل.

وتعتبر هذه الحكاية من أشهر 10 حكايات في روايات ألف ليلة وليلة وسر الليلة الثلاثون، التي ترويها شهرزاد لـ شهريار، وخلال الأيام المقبلة تكون إحدى حكايات مسلسل جودر، الذي تقوم به الفنانة ياسمين رئيس بدور شهرزاد.