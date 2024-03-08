«واحد من الناس» داخل لوكيشن تصوير مسلسل المعلم لمصطفى شعبان غدا 

يقدم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، يوم غد السبت، حلقة استثنائية من برنامجه «واحد من الناس»، على قناة «الحياة» مع نجوم مسلسل المعلم من داخل لوكيشن التصوير.

وتكشف الحلقة كواليس المسلسل، المقرر عرضه بعد أيام في الموسم الرمضاني الجديد، كما تسلط الضوء على أهم القضايا التي يناقشها المسلسل، وتفاصيل أدوار الفنانين، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي تتناولها الحلقة.

قناة عرض مسلسل المعلم في رمضان

ويذاع المعلم حصريا على قناة الحياة، خلال شهر رمضان المبارك، من بطولة مصطفى شعبان، وهاجر أحمد، وأحمد فؤاد سليم، وانتصار، وسهر الصايغ، وأحمد بدير، من إخراج مرقس عادل، وتأليف محمد الشواف.