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دراما المتحدة

بث مباشر لصلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين على قناة الحياة

كتب:

محمد عزالدين
07:35 م | الجمعة 15 مارس 2024
مسجد الحسين

مسجد الحسين

تنقل قناة الحياة، بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين، حيث يؤم القارئ عبدالفتاح الطاروطي المصلين.

 

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