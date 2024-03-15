بث مباشر لصلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين على قناة الحياة كتب: محمد عزالدين 07:35 م | الجمعة 15 مارس 2024 مسجد الحسين تنقل قناة الحياة، بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين، حيث يؤم القارئ عبدالفتاح الطاروطي المصلين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر) بث مباشر لصلاة العشاء من مسجد الحسين على قناة الحياة قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر) بث مباشر لصلاة العشاء من مسجد الحسين على قناة الحياة بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجدي سيدنا الحسين والأزهر الشريف بث مباشر.. نقل شعائر صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين الحسين مسجد الحسين بقلم محمد عزالدين