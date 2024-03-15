5 علامات للحاقدين على طريقة نفادي في الكبير أوي 8.. تسلخات النفوس ملهاش مراهم

عبر نفادي في مسلسل الكبير أوي 8 عن حقد الكبير أحمد مكي عليه بإفيه «تسلخات النفوس ملهاش مراهم» إذ سخر الكبير منه في أحداث الحلقة الرابعة من العمل عندما ظهر نفادي بملابس تدعو للضحك ظنًا منه أنها تزيد من وسامته، لذلك نوضح علامات الشخص الحاقد حتى تتعرف عليه بين أصدقائك وفقًا لما ذكرته دكتورة إيناس على، استشاري الصحة النفسية، من تصريحات خاصة لـ«الوطن».

علامات الحاقدين

السخرية منك كلما سمحت الفرصة

بحسب «علي» الشخص الذي يكن لك مشاعر سلبية وحقد وحسد، تجده دائمًا ما يسخر من كل ما يعنيك في ثوب «الهزار» مثل ملابسك، هيئتك، حديثك، وطريقة ضحكاتك، ولذلك كن على حذر من مرتكبي ما سبق معك، ولا تجعلهم مقربين لك.

الشعور بالانزعاج عندما يمدحك الناس أمامه

عادًة لا يتمكن الشخص الحاقد من إخفاء مشاعره الخبيثة بشكل كاف، فعند تواجدك في محيط من المحبين ويبدئوا في سرد صفاتك الحسنة، أو الثناء على إنجازاتك، تجده يحاول جاهدًا من تشتيتهم لأمر آخر إذ يشعر بالضيق من ذكر محاسنك أمامه.

عدم التأثر بما يحزنك

الشخص الحاقد تسيطر عليه مشاعر الكره تجاهك، فعند أفراحك ستجده مهموم بعض الشيء، غير طبيعي أو مألوف بالنسبة لك، صامت لا يتحدث كعادته، أما عند أحزانك ستجده طبيعي وغير متأثر بشكل حقيقي وصادق، حتى وإن تلفظ بكلمات التأثر والمواساة، سيظهر عليه أنه ينافقك.

استغلال الفرص لمقاطعتك

أشارت «علي» إلى أن من يحقد عليك ويكرهك من باطنه، في أغلب الأحيان يضغم من الأخطاء الصغيرة، ويستغلها للمشاجرة معك، فتجده غير ممتن مهما قدمت له من ود وحب إذ ينسى المعروف مقابل التقصير أو الزلات الصغيرة.

التهرب من حضور مناسباتك السعيدة

كثيرًا ما يتهرب الشخص الذي يحقد عليك من التواجد في المناسبات المحببة لقلبك، فتجده يعتذر دائمًا من الحضور ويقول أنه على مرض، أو أصابته مصيبة.

كيفية التعامل مع الحاقدين

نصحت استشاري الصحة النفسية بالابتعاد قدر الإمكان عمن تظهر عليهم الصفات السابق ذكرها؛ إذ يعد قربهم خطر كبير على صحتك النفسية، كما يفضل عدم محاولة الأخذ برأيهم أو مجادلتهم في الأمور الهامة؛ حتى لا تصاب بنوبة من الإحباط وفقدان الشغف.