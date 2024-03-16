مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف اليوم السبت 16-3-2024

حددت هيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم السبت 16-3-2024 الموافق سادس أيام شهر رمضان المبارك 2024، لأداء الصلوات الخمس وإقامة شعائر الشهر الكريم في المساجد التابعة لمديرية الأوقاف في محافظة بني سويف، ومن بينها صلاة التراويح وباقي الشعائر.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم السبت 16-3-2024، والموافق سادس أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم السبت 16-3-2024

وبحسب إمساكية رمضان 2024، فإنّ موعد أذان الفجر في بني سويف، اليوم السبت 16-3-2024 الموافق سادس أيام شهر رمضان المبارك 2024، في تمام الساعة 4:38 صباحًا.

موعد أذان الظهر في بني سويف اليوم السبت 16-3-2024

وفيما يخص موعد أذان الظهر في بني سويف، اليوم السبت 16-3-2024 الموافق سادس أيام شهر رمضان المبارك 2024 فإنّه يحين في تمام الساعة 12:04 مساءً.

موعد أذان العصر في بني سويف اليوم السبت 16-3-2024

يأتي موعد أذان العصر في بني سويف اليوم السبت 16-3-2024 الموافق سادس أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 3:30 مساءً.

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم السبت 16-3-2024

ويكون موعد أذان المغرب في بني سويف، اليوم السبت 16-3-2024 الموافق سادس أيام شهر رمضان المبارك 2024، وبدء الإفطار في تمام الساعة 6:05 مساءً.

موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم السبت 16-3-2024

ويحل موعد أذان العشاء في بني سويف، اليوم السبت 16-3-2024 الموافق سادس أيام شهر رمضان المبارك 2024 ويعقبه صلاة التراويح في تمام الساعة 7:21 مساءً.