مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف اليوم الجمعة 15-3-2024.. العصر 3:30

حددت هيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الجمعة 15-3-2024 الموافق خامس أيام شهر رمضان المبارك 2024، لأداء الصلوات الخمس وإقامة شعائر الشهر الكريم في المساجد التابعة لمديرية الأوقاف في محافظة بني سويف، ومن بينها صلاة التراويح وباقي الشعائر.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في بني سويف، اليوم الجمعة 15-3-2024 والموافق خامس أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الجمعة

وبحسب إمساكية رمضان 2024، فإنّ موعد أذان الفجر في بني سويف، اليوم الجمعة 15-3-2024 الموافق خامس أيام شهر رمضان المبارك 2024، في تمام الساعة 4:39 صباحًا.

موعد أذان الظهر في بني سويف اليوم الجمعة

وفيما يخص موعد أذان الظهر في بني سويف، اليوم الجمعة 15-3-2024 الموافق خامس أيام شهر رمضان المبارك 2024 فإنّه يحين في تمام الساعة 12:04 مساءً.

موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الجمعة

يأتي موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الجمعة 15-3-2024 الموافق خامس أيام شهر رمضان المبارك 2024 في تمام الساعة 3:30 مساءً.

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الجمعة

ويكون موعد أذان المغرب في بني سويف، اليوم الجمعة 15-3-2024 الموافق خامس أيام شهر رمضان المبارك 2024، وبدء الإفطار في تمام الساعة 6:04 مساءً

موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الجمعة

ويحل موعد أذان العشاء في بني سويف، اليوم الجمعة 15-3-2024 الموافق خامس أيام شهر رمضان المبارك 2024 ويعقبه صلاة التراويح في تمام الساعة 7:21 مساءً.