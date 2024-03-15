مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. كريم عبد العزيز يحرج نظام الملك أمام السلطان

يطلب السلطان ملك شاه «إسلام جمال» من حسن الصباح تلخيص مكاتبات الدولة التي تضم عدد مهول من الرسائل، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5، ويؤكد له الأخير أنه يستطيع فعل ذلك في أقل من مجلد صغير، عن طريق الاختصار من خلال استبدال الحروف بالأرقام، وهو ما يحافظ على السرية بالإضافة إلى تقليل حجم المكاتبات، وهو ما يثير إعجاب واندهاش السلطان ببراعة حسن الصباح.

مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. حسن الصباح يكسب ثقة السلطان ملك شاه

يسأل السلطان ملك شاه عن المطلوب لإعداد كتاب كامل يضم جميع شئون البلاد على مدار عام، يقوله له الوزير نظام الملك إن إعداد الكتاب يحتاج سنة كاملة ولكن حسن الصباح يقول للسلطان أنه يستطيع تنفيذها في شهر واحد، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5، لتبدأ مشاعر الغيرة بين نظام الملك والصباح.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 5

ويعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 5 في تمام الساعة 9:15 من مساء اليوم على قناة DMC، ويعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة الـ 11 مساء، وتعاد الحلقة الساعة الـ 1:45 صباحا و4:15 مساء على قناة DMC.