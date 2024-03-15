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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 5

كتب:

نورهان نصرالله
03:03 م | الجمعة 15 مارس 2024
كريم عبد العزيز في مشهد من مسلسل الحشاشين

كريم عبد العزيز في مشهد من مسلسل الحشاشين

يحظى موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 5 باهتمام لدى الجمهور، خاصة بعد الأحداث المهمة التي حدثت بالحلقة السابقة من المسلسل والتي ألقت الضوء على الطريقة الشيطانية التي يستخدمها حسن الصباح «كريم عبد العزيز» في استدراك أتباعه، والتي تقوم في الأساس على اختيار البسطاء والفقراء وتمرير معلومات مغلوطة لهم، ثم السيطرة عليهم بالعاطفة.

وحددت شبكة قنوات DMC موعد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 5، 4 مرات على مدار اليوم على قناتي DMC وDMC دراما، وذلك بجانب إتاحة الحلقة على منصة WATCH IT الإلكترونية.

مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. الخلاف يدب بين حسن الصباح ونظام الملك

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 5

ويبدأ موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 5 في تمام الساعة الـ 1:45 من صباح اليوم التالي من عرضها، أما الإعادة الثانية فتكون في الـ 4:15 عصرا، بينما تختلف مواعيد الإعادة على قناة DMC دراما لتتضمن الإعادة الأولى في الـ 6:30 صباحا، أما الإعادة الثانية في تمام الـ 1:30 ظهرا.

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