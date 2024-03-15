قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. تعرف على أحداث الحلقات السابقة

مجموعة كبيرة من الأحداث تسبق عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 5، وعلى مدار الحلقات الأولى اصطحب الكاتب عبد الرحيم كمال، والمخرج بيتر ميمي، جمهور الدراما المصرية في رحلة تاريخية مشوقة مليئة بالأسرار والخبايا عن تلك الفترة في التاريخ، لتقديم قصة شيخ الجبل وسيد قلعة آلموت حسن الصباح وجماعته التي أرعبت العالم في القرن الحادي عشر الميلادي.

عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 5

قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 5، بدأت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل مع رسول من ملك فرنسا إلى قلعة الموت يطلب فيها من صاحبها أن يعلن ولاءه إلى الملك الفرنسي وتحالفه معه، ولكن يؤكد له الجميع أن ولاء القلعة لسيدها حسن الصباح فقط هو الذي يمتلك الناس وأرواحهم ويمتلك أيضا مفتاح الجنة، وعندما يؤمر أحد أتباعه بإلقاء نفسه من سور القلعة الشاهقة لا يتردد مما يكشف للرسول حجم القوة التي يمتلكها الصباح.

وتعود الأحداث إلى الوراء أكثر من 40 عاما، لتلقي الضوء على الطفل حسن الصباح وما يمتلكه من نبوغ وذكاء تجعله طفلا استثنائيا عن الأطفال في مثل عمره، بجانب تلقيه الكثير من العلوم التي ستفتح مداركه على العالم، وتتطرق الأحداث إلى علاقة الصداقة التي جمعته بـالشاعر والعالم عمر الخيام وأبو علي الطوسي وزير الدولة السلجوقية، وهي الصداقة التي ستفتح له باب القصر، وينضم حسن الصباح إلى الفرقة الباطنية على يد أكبر دعاتها عبد الملك بن عطاش الذي يخبره بضرورة السفر إلى القاهرة عاصمة الدولة الفاطمية لمقابلة الخليفة المستنصر بالله.

مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. حسن الصباح يجمع أتباعه للدعوة النزارية سرا

ويجد الصباح الوقت مناسبا للسفر بعد ما يتورط في قتل مؤذن مدينة أصفهان الذي رفض الانضمام إلى دعوتهم بينما تبحث شرطة المدينة عن مرتكب الجريمة، وعند وصوله إلى مصر يرى مشاهد بشعة بسبب الشدة المستنصرية التي جعلت من سكان القاهرة أشباحا يأكلون الحيوانات والجثث والأطفال من شدة الجوع بعد انخفاض منسوب النيل في أدنى معدلاته لسنوات وهو ما استحالت معه الزراعة.

وواجه حسن الصباح عقبة كبيرة وهي وزير الدولة الفاطمية بدر الدين الجمالي الذي كان يرغب فيه بعيدا عن الخليفة، خاصة مع الخلاف الدائر بين أبناء المستنصر بالله على الخلافة من بعده ما بين الأكبر نزار والأصغر المستعلي بالله، وبعد موت المستنصر بالله يستغل الجمالي الموقف وأعلن تعين المستعلي بالله خليفة للدولة الفاطمية بينما يقتل نزار لإزاحته من الطريق تماما.

«موت الأمير نزار هو الباب اللي فتحه ربنا لحسن الصباح»، يجد الصباح في موت الأمير نزار فرصة ذهبية يستطيع من خلالها إعادة مظلومية الإمام الحسين مرة أخرى من خلال دعوة يطلقها باسم الدعوة النزارية يكسب بها أتباع يمكنوه من تحقيق حلمه في السلطة وتكوين جيش، ولكن الجمالي لم يمنحه الفرصة حيث كان يدرك خطورته وطرده على مركب من مصر متجها إلى المغرب، ولكن تغيرت وجهة المركب إلى عكا ليعود منها إلى أصفهان ويبدأ رحلة جديدة مع الدعوة.

يطلب حسن الصباح من صديقه نظام الملك أن يلحقه بالعمل في قصر السلطان السلجوقي ملك شاه، ليكون مسئول عن بيت سر السلطنة، وهو المكان الذي تصل فيه الرسائل السرية من كل أنحاء العالم والمدينة، ولكن بشكل خفي يستغل حسن وجوده في هذا المكان للعمل على دعوته وتوسيعها بشكل أكبر وهو الأمر الذي يعتبر ضد قوانين الدولة السلجوقية.

مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. حسن الصباح يستغل وجود نظام الملك في القصر

وكشفت أحداث الحلقة الرابعة عن الاستراتيجية التي كان يستخدمها الصباح في تجنيد أتباعه، وهي نفس الاستراتيجية التي سار عليها من بعده الكثير من مؤسسي الجماعات المتطرفة، فكانت الخطوة الأولى هي الذهاب إلى الفقراء والبسطاء والتقرب منهم والعطف عليهم وخدمتهم بمحبة، أما الخطوة الثانية تكون في تقليل ثقة هولاء البسطاء في العلماء وإخبارهم أنهم كاذبون ولا يروجون سوى لمعلومات وأفكار مغلوطة مليئة بالكفر، وهنا يأتي موعد الخطوة الثالثة وهي إقناعهم بأفكارهم باستخدام العاطفة وليس العقل حتى يستطيعوا السيطرة عليهم.