مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. نظام الملك يبعد حسن الصباح عن قصر السلطان

خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5، يكتشف حسن الصباح «كريم عبد العزيز» أن الوزير نظام الملك «فتحي عبد الوهاب» يراقب منزله عن قرب، لذلك يجب أن يلتزم بخطواته الصحيحة من المنزل إلى المسجد وديوان العمل وبلاط السلطان ثم إلى المنزل مرة أخرى، وقبل أن يكمل حديثه يجد نظام الملك على باب منزله.

مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. نظام الملك يشعر بالغيرة من حسن الصباح

يقول نظام الملك لـ حسن الصباح إن السلطان ملك شاه أعجب بطريقة تلخيص مكاتبات الدولة التي قدمها لها في وقت قياسي، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5، ولذلك يطلب منه ألا يكون متواجد في البلاط السلطاني إلا في أضيق الحدود بحدة شديدة، وذلك بسبب شعور نظام الملك بالتهديد من وجود حسن الصباح حول السلطان وإعجابه بأدائه.

مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. السلطان ينبهر بعبقرية حسن الصباح

ونجح حسن الصباح في الحصول على ثقة السلطان ملك شاه بعد ما قدم طريقة تلخيص مكاتبات الدولة في شهر واحد أمام الوزير نظام الملك الذي قال للسطان إن تلخيص مكاتبات الدولة سوف تستغرق عاما كاملا، ما تسبب في إخراج نظام الملك أمام السلطان وتثبيت مكانة حسن الصباح.