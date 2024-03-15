موعد عرض الحلقة 5 مسلسل الحشاشين.. حسن الصباح يقترب من تحقيق حلمه

ساعات قليلة تفصل جمهور الدراما المصرية عن موعد عرض الحلقة 5 مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز، بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية من المسلسل مع دخول حسن الصباح إلى قصر السلطان السلجوقي ملك شاه «إسلام جمال»، وإطلاعه على جميع الرسائل السرية التي تصل للقصر من خلال عمله في بيت سر السلطنة.

ومن المقرر أن يبدأ موعد عرض الحلقة 5 مسلسل الحشاشين في تمام الساعة السابعة والربع مساءً على منصة «واتش إت» الإلكترونية، والتي تتيح لمشتركيها مشاهدة المسلسل قبل عرضه تلفزيونيا.

مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. حسن الصباح يقترب من تحقيق حلمه

موعد عرض الحلقة 5 مسلسل الحشاشين

ويكون موعد عرض الحلقة 5 مسلسل الحشاشين على شبكة قنوات DMC في تمام الساعة التاسعة والربع مساء على قناة DMC، وفي تمام الحادية عشر مساء على قناة DMC دراما، كما تعاد الحلقة على مدار 4 مواعيد في اليوم التالي بداية من الثانية إلا ربع صباحا ثم إعادة ثانية في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا على قناة DMC.