ياسمين رئيس: بخاف من فقد الآمان لأني عشت الظروف دي قبل كده «فيديو»

كشفت الفنانة ياسمين رئيس، عن الشيء الذي تخاف منه، خلال لقائها ببرنامج «على المسرح»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب.

وقالت ياسمين رئيس: «بخاف من الدنيا وبخاف من فقد الآمان، لأن أهم حاجة الآمان، الظروف واللي بيحصل في العالم دلوقتي، إنتي مش عارفة ممكن تصحي الصبح تلاقي إيه، وأنا عشت دا قبل كده، فأنا عارفاه كويس جدا، وعشته قبل كده، في فترة معينة، عشت فترة حرب».

ياسمين رئيس: في يوم صحيت لقيت حرب

وأضافت: «في وقت صحيت لقيت البلد اللي أنا فيها في حرب، فأهم حاجة إنك تكوني في آمان، إنتي وعيلتك والناس اللي بتحبيها، والمجتمع اللي إنتى فيه، الحاجة اللى عينك عليها وبتشوفيها على طول، ومتطمنة على كل حاجة إنها آمان».