ياسمين رئيس: شخصيتي تطورت وأصبحت أقل غضبا من الماضي (فيديو)

قالت الفنانة ياسمين رئيس، إنّ شخصيتها تغيّرت عن الماضي، ولم تعد تغضب بشدة مثلما كان يحدث معها في الماضي.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «على المسرح»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب: «مبقتش بغضب زي زمان، فيه حاجة حصلت فى حياتي، بعتبرها تطور فى شخصيتي».

رحلة ياسمين رئيس للبحث عن السلام النفسي

وتابعت ياسمين رئيس: «بقيت حاسة أني عايزة كل الناس تحب بعض، وعندهم سلام نفسي كده، وعايزة الناس تكون سعيدة لأني شايفة أن الدمار والحزن اللى بيحصل حوالينا بقي كتير قوي، مبقتش قادرة على زعل أو حزن أو غضب».

وأكملت: «لا أرتدي قناع النفاق الاجتماعي أبدًا، وتعلمت أنه فيه فرق بين أني أكون قليلة الذوق مع الناس، وبين مجاملتهم، وتعلمت الذوق».