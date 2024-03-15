ياسمين رئيس: طفولتي كانت سعيدة وبنقل خبرات حياتي لابني «فيديو»

استضاف برنامج «على المسرح»، على قناة «الحياة»، مع الإعلامية مني عبد الوهاب، الفنانة ياسمين رئيس، ووجهت لها عددا من الأسئلة المتنوعة.

وقالت ياسمين رئيس خلال لقائها بالبرنامج: «الحياة عادلة معايا جدا، وطفولتي كانت سعيدة، وماما كانت بتشد عليا في المعاملة أكتر من بابا، مكوناش فاهمين بعض قوي أنا وماما الله يرحمها مكانتش بتعاملني على إني بنتها، كانت بتعاملني كأني صاحبتها، وكنا دائما أنا وهي ند لند».

ياسمين رئيس: دوري في الحياة حماية ابني

وأضافت الفنانة: «لما حاولت اقرأ وأثقف نفسي عشان أعرف، لقيت إن العلاقة بين الولد وأمه غير البنت وأمها، دايما كانت تفكرني وتقولى إنتي بنت، لأني كنت بتصرف براحتي وصوتي عالي، ومكونتش بخلى بالى من الحاجات اللي مفروض أخلي بالي منها».

وتابعت: «من كتر ما أنا بحب ابني ببقي قاعدة كده سرحانة لو حد ضايقة، لما يكبر، ولما يحب، وقولت لصحباتي أنا اللي هتقرب من ابني هفجرها، وأنا سيستم نفسي إن هو مش ملكي، هو ملك الحياة، لكن شغلتي دلوقتي إني أحميه، ودايما بقوله أنا بعطيلك كل الخبرات اللي أنا مريت بيها في حياتي فأسمعني».