أحمد شيبة عن أغنية تتر مسلسل حق عرب: «ركزت فيها علشان تمس قلوب المشاهدين»

يشارك الفنان الشعبي أحمد شيبة، هذا العام في دراما رمضان بغناء تتر مسلسل «حق عرب» للفنان أحمد العوضي، الذي يحقق نجاحا كبيرا بعد عرض أولى حلقاته، بالإضافة إلى غنائه وظهوره في مسلسل «صيد العقارب» للفنانة غادة عبد الرازق.

أحمد شيبة يكشف كواليس أغنية تتر مسلسل حق عرب

وقال أحمد شيبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد بالمشاركة في السباق الرمضاني، في عملين لنجوم كبار، يمتلكان قاعدة جماهيرية كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، مشيرا إلى أن الأعمال الغنائية لقت ردود فعل واسعة.

وأضاف أنه تلقى ردود فعل تتر مسلسل حق عرب، بعد دقائق قليلة من طرحها، إذ فوجئ من حجم الإشادات، الذي تلقاها عبر صفحاته على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من اتصال عدد كبير من أصدقائه لتهنئته.

وأشار إلى أنه عندما علم بوقوع عليه الاختيار بغناء تتر مسلسل «حق عرب» شعر بمسئولية كبيرة، لأن العمل من بطولة نجم كبير وهو أحمد العوضي، وأعمال تحصد مشاهدات مرتفعة، خلال السنوات الماضية، لذلك كان أمام تحد بأن يعمل أغنية جيدة.

أحمد شيبة يكشف تفاصيل الأغنية

وتابع أحمد شيبة أنه قام بالتركيز في الكلمات والألحان، لأنه كان يريد عمل أغنية مختلفة، وتمس قلوب كل المشاهدين، وتناسب فكرة عمل المسلسل، والتي تدور في إطار شعبي اجتماعي، مشيرا إلى أنه يحمد الله بنجاح الأغنية.

وعن ظهوره وغنائه في مسلسل صيد العقارب، قال أحمد شيبه: «الموضوع كان مفاجأة بالنسبة ليا، لأني بحب غادة عبد الرازق للغاية، وأحب جميع أعمالها الفنية، لذلك لم أتردد لحظة للمشاركة في العمل، والحمدلله الأغنية نجحت».