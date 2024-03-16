حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية 2024- 2025، مؤكدة أنها وسعت تجربتها في التعليم الحكومي الدولي، لتلبية متطلبات أولياء الأمور على هذه النوعية من المدارس الرسمية الدولية «IPS» والتي تطبق المناهج البريطانية.

آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال

آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية 2024 - 2025، هو يوم الأحد الموافق 31 من شهر مارس الجاري، حسب بيان رسمي لوزارة التربية والتعليم، لافته إلى أن التقديم تقرر فتح اعتبارًا من يوم 10 مارس، وذلك للمستوى الأول «FS1» بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع هذه النوعية من المدارس.

وعن آلية التقديم للمدارس الرسمية الدولية، أوضحت وزارة التربية والتعليم التعليمات التي تتضمن أن يدخل الطالب على شروط الالتحاق «Instructions» عن طريق QR Code الخاص بها، والدخول على رابط التقديم «Register Now» من QR code الخاص بالتقديم، ثم ملء البيانات المطلوبة.

تفاصيل مهمة عن المدارس الرسمية الدولية

للمدارس الرسمية الدولية، أهداف مُحددة، أوضحتها وزارة التربية والتعليم، منها توفير فرصة تعليمية متميزة ذات جودة عالية للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة، وتوفير فرص لتحسين دخـل المعلمين المتميزين من العاملين بالوزارة ممن لديهم خبرة في التدريس بالمدارس الدولية.

كما تتضمن أهداف المدارس الرسمية الدولية، إتاحة فرصة أمام الطلاب للالتحاق بها للحصول على تعليم متميز، وبناء قدرات المعلمين من خلال العمل بمدارس المشروع والتنمية المهنية الذاتية للمعلمين، حيث يتوافر بهذه النوعية كادر من المديرين والمعلمين المدربين ممن لديهم خبرة في التعامل مع المناهج الدولية «IG».