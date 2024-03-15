مسلسل صدفة الحلقة 5.. ريهام حجاج تخرج من ورطة الزواج بسبب التاريخ

أحداث جديدة مشوقة شهدها مسلسل صدفة الحلقة 5، بطولة الفنانة ريهام حجاج، إذ حاول «طارق» عصام السقا، إنقاذها من أزمة زواجها من «رشدي الشامي» وهي بدون وعيها، محاولا اكتشاف ثغرة في عقد الزواج، وهو ما وصل إليه بالفعل.

مسلسل صدفة الحلقة 5

وذهب «طارق» عصام السقا، لمدرسة صدفة، للحديث معها بعد اكتشافه خطأ في عقد زواج عمه «رشدي الشامي» من صدفة، حيث تبين قيام عمه بتزوير التاريخ.

وأشار «طارق» لصدفة إن عمه ادعى الزواج منها يوم عيد ميلادها، رغم إن تاريخ عقد الزواج، قبل يوم ميلادها بشهر ونصف.

مسلسل صدفة الحلقة 5.. قصة حب مع عصام السقا

وأوضحت الحلقة تحرك مشاعر صدفة لطارق، بعدما وجدته يقف بجانبها ويحاول مساعدتها دوما.

ويعرض مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 8:15 مساءً، وهو العرض الأول، بينما يكون العرض الثاني على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وفي تمام الساعة 12:15 صباحًا، على قناة dmc.

مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة خالد الصاوي، فراس سعيد، نور إيهاب، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.