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دراما المتحدة

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 5 على قناة الحياة

كتب:

آية أشرف
01:05 م | الجمعة 15 مارس 2024
موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 5

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 5

تبدأ سلسلة جديدة من الأحداث المشوقة مع عرض الحلقة الـ5 من مسلسل صدفة على قناة الحياة، حول «صدفة» التي تجسد شخصيتها الفنانة ريهام حجاج وتعمل كمدرسة التاريخ تبحث عن فرصة للدروس الخصوصية، إلا أن الصدفة تدفعها للدخول في العديد من المشكلات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب وتدفعها للدخول في أقسام الشرطة.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 5 على قناة الحياة

ومن المقرر أن يأتي موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 5 على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً، إذ يكون العرض الأول للحلقة.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 5

ويكون موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 5 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، بينما تكون الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي. 

وتعرض الحلقة 5 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 4 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباح اليوم التالي.

أبطال مسلسل صدفة 

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، وفراس سعيد،  ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

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