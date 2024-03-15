ينتظر جمهور الفنانة ريهام حجاج اليوم عرض الحلقة 5 من مسلسل صدفة في تمام الساعة 8:15 على فضائية الحياة، التي ستشهد العديد من الأمور والمفاجآت، خاصة وأن العمل يتضمن قصصا مشوقة وأحداثا مترابطة.

مسلسل صدفة الحلقة 5.. هل تقابل ريهام حجاج كارثة جديدة؟

وتقع ريهام حجاج «صدفة» منذ الحلقة الأولى بالمسلسل في مشكلات تدفع بها إلى أقسام الشرطة بتهم مختلفة، حتى أصبحت الأحداث ترصد «كوارث» تقع فيها بطلة العمل، ويحاول «طارق» عصام السقا، حلها وإنقاذها منها.

ليبقى السؤال حول قبل عرض مسلسل صدفة الحلقة 5، هل تقابل ريهام حجاج كارثة جديدة؟

مسلسل صدفة الحلقة 5

وانتهت الحلقة الماضية بمحاولات «طارق» لمساعدة «صدفة» من الخروج من ورطة زواجها من «عمه» دون أن تدري، حيث جعلها توقع على عقد الزواج وهي غير واعية.

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.