مسلسل صدفة الحلقة 5.. هل تخرج ريهام حجاج من ورطة زواجها؟

تكشف الحلقة 5 من مسلسل صدفة كواليس ما تعرضت له الفنانة ريهام حجاج قبل أن يفاجئها الفنان رشدي الشامي بأنه تزوجها وهي فاقدة للوعي، تحديدًا عقب خروجها من سهرة رفقة طلابها بأحد المقاهي الليلية، مقدمًا لها قسيمة زواج تحمل توقيعها.

مسلسل صدفة الحلقة 5.. هل تخرج سر ريهام حجاج من ورطة زواجها؟

وفي المشهد الأخير وقبل حلقة مسلسل صدفة الحلقة 5 ظهر عصام السقا «طارق» وهو يحاول مساعدة «صدفة» في إيجاد وسيلة لإثبات تزوير عقد الزواج، بعد فقدانها الأمل في الخروج من الأزمة خاصة بعدما تقدم للزواج منها قبل أن يكتشف تورطها في زواج «الشامي» عمه، ليحاول مساعدتها رغم صدمته في البداية مما حدث.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 5، بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول، بينما يكون العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 4 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وفي تمام الساعة 12:15 صباحًا، على قناة dmc.