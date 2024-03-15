يهتم جمهور الدراما المصرية بمعرفة موعد إعادة مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، وبالأخص محبي الدراما الكوميديا الشبابية ذات الطابع الاجتماعي، إذ يقدم العمل العديد من المشكلات التي تهم الطلاب والطالبات بمرحلة المراهقة.

موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 5

من المقرر أن يأتي موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 5 على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 3:00 صباحًا.

ويأتي موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 5 على قناة cbc في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة dmc الحلقة 5

ويأتي موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 4 على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 صباحًا، من اليوم التالي.

الجدير بالذكر أنَّ العرض الأول من مسلسل صدفة الحلقة 5 يكون على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً.