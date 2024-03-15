مخلص مسلسل بابا جه الحلقة 5.. أكرم حسني يتورط مع ابنته

شهدت الحلقة 5 من مسلسل بابا جه، بطولة الممثل الكوميدي أكرم حسني، الكثير من الأحداث، ويؤدي نجم الكوميديا دور «هشام»، وهو رجل في الأربعينيات كان يعمل مديرًا تنفيذيًا في أحد الفنادق ثم جاءت أزمة كورونا لتعطله عن العمل وتسببت في استغناء الفندق عنه.

ملخص بابا جه الحلقة 5

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 5.. بدأت الحلقة 5 من المسلسل بتورط «هشام»، أكرم حسني، بعد أن أخبرته ابنته جودي أنها تعلم أنه ذهب لمنزل زياد زميلها بالمدرسة مرتين، ولكن اتفقت معه أن يزداد مصروفها اليومي 5 جنيهات، وأن يعد لها وجبة المكرونة بالشعيرية مرة في الأسبوع.

وفي المشهد الثاني، تلقى «هشام» اتصالا من عمته أم ياسر، لتخبره أنها تريد ياسر أن يذهب بها إلى ولاء زوجة هشام لتعطيها قبض الجمعية، ولكن السيارة منذ الحلقة الثانية في المسلسل معطلة بسبب الحادث الذي قام به ياسر، ومن ثم قال هشام لياسر: «اتصرف العربية البايظة دي خدها وروح لف بعمتي على الجمعية».

وحدث مشهد كوميدي بين هشام وأبناء صلاح صاحب الـ 6 أبناء، حيث دخل عليه صلاح متأخرًا في حين أن هشام كان يذاكر للأبناء، فقال له: «مش متأخر يا بيه، سايبها ليكم وماشي، ومش هتعرفولي طريق جرة، طلقني يا صلاح».

ختام الحلقة 5 من مسلسل بابا جه

وختامًا، في اليوم التالي جاءت أم الأطفال زوجة محمود البزاوي «صلاح»، وكان هشام في المنزل فقامت رحمة وهي أحد أبناء صلاح بإخفاء هشام في خزانة الملابس، ومن ثم عندما دخلت زوجة صلاح إلى المطبخ دخلت رحمة إلى هشام لتخرجه من الخزانة، فقال لها هشام :« لو عاوزة تساعدي ماما، عرفيها الحقيقة أن أنا كنت بساعد أبوكي»، وانتهت الحلقة أن رحمة نادت أمها قائلة: «تعرفي بيدج اسمها بابا جه».

مسلسل بابا جه

وتتوالى أحدث مسلسل بابا جه، ويستمر هشام في عمله كأب للإيجار، هل سيتمكن هشام من النجاة من مشاكله كأب للإيجار، وهل سيكبر في نظر ابنته التي ترى أنه ليس مهمًا أو ضروريًا في حياتها؟.

يعرض مسلسل بابا جه على قناة DMC يوميا في تمام الساعة الثامنة إلا ربع، ويعاد عرض الحلقات في التاسعة إلا ربع صباحا والثانية إلا ربع مساءً، كما تُعرض الحلقات على منصة Watch it.