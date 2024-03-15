عشان متكونش زي أكرم حسني في مسلسل بابا جه.. نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

أحداث عديدة شهدتها الحلقة 5 من مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني الذي يجسد دور «هشام»، منها تراكم فواتير الكهرباء لتصل إلى مبلغ 5320 جنيها وكان ذلك نتيجة صرف الأموال على الألعاب التي يقوم بشرائها بشكل مستمر، لذلك نستعرض نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

هناك عدة نصائح يجب على الأشخاص اتباعها من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء من وحي مسلسل «بابا جه»، والتي منها عدم ترك باب الثلاجة مفتوحًا دون إغلاقه بإحكام، حيث تعد من أكثر الأجهزة المنزلية التي تعمل على زيادة فاتورة الكهرباء، كما أن يجب مراقبة سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات، من فترة لأخرى وذلك لتقليل تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

غلق مفاتيح الإنارة في الأماكن والمكاتب، غير المشغولة واستخدام الحساسات من ضمن النصائح التي يجب اتباعها من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء، كما أنه يجب استبدال الكشافات غير الموفرة بأخرى موفرة للطاقة.

ولترشيد استهلاك الكهرباء أيضا، يجب عدم فصل السخان الكهربائي وتركه يعمل بشكل مستمر، لذلك من الأفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نص ساعة، بالإضافة إلى عدم ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء.

وخلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل «بابا جه»، علمت «جودي» بتردد والدها على منزل «زياد» وساومته على عدة شروط لعدم الإفصاح عن الأمر لوالدتها.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

ومن المقرر أن يعرض مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني على قناة DMC يوميا الساعة في تمام الساعة الـ8 إلا ربع، ويعاد عرض الحلقات في الـ9 إلا ربع صباحا والـ2 إلا ربع مساءً، كما تُعرض الحلقات على منصة Watch it.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد.

وضيوف الشرف محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.