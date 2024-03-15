تاريخ لعبة «ثبت صنم».. تحدثت عنها «مربوحة» وأمينة خليل في الكبير أوي 8

خلال أحداث الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 8، حلت الفنانة أمينة خليل ضيف شرف للحلقة الثانية على التوالي، وكانت تتحدث مع «مربوحة»، وتجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، وسألتها عن لعبة اليوجا، فأبلغتها «مربوحة» بأنها تلعب «ثبت صنم» مع زوجها «الكبير»، فما هو تاريخ اللعبة الشهيرة؟

ما تاريخ لعبة ثبت صنم بعد ذكرها في الكبير أوي 8؟

ثبت صنم أو صلح، هي واحدة من الألعاب الشعبية الشهيرة، وهي من الألعاب القديمة تاريخيًا، والموجودة على قطعة النسيج القبطي بالمتحف القبطي، وعليها، تم نقش أشخاص يلعبونها، بحسب الموقع الرسمي للآثار المصرية.

ولعبة ثبت صنم التي تحدثت عنها «مربوحة» في مسلسل الكبير أوي 8 منتشرة بين الأطفال في الوقت الحالي أيضًا في الشوارع والحارات.

كيف تلعب ثبت صنم؟

وتقوم اللعبة على وقوف اللاعب، وخلفه يقف اللاعبون، ثم يوجهون ضربة على ظهره أو على راحة يده التي يضعها على ظهره، ثم ينظر اللاعب إلى الخلف مباشرة لاختيار صاحب الضربة ويتعرف عليه، وإذا كان اختياره صحيحا، يقع صاحب الضربة ويصبح هو اللاعب الأمامي في اللعبة.

الفنانون ولعبة ثبت صنم

لا ترتبط لعبة ثبت صنم بعدد معين من اللاعبين، ويمكن أن يلعبها النساء أيضًا، وحققت شهرة واسعة في فترة من الفترات، لدرجة أن بعض المشاهير ظهرت صورة لهم وهم يلعبون ثبت صنم، من بينهم الفنان محمود ذو الفقار وزوجته مريم فخر الدين، وأيضًا الفنان فريد الأطرش وأحمد رمزي، وذلك عام 1955 ضمن احتفالهم برأس السنة، بحسب ما جاء في كتاب الألعاب الريفية الشعبية لمحمد عادل خطاب.