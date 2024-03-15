«نفادي» يتحول إلى المفتش كرومبو في الكبير أوي 8.. 7 نصائح لتصبح محققا ناجحا

على طريقة المفتش كرومبو، ظهر «نفادي» خلال أحداث الحلقة الخامسة في مسلسل الكبير أوي 8، في مشهد كوميدي، يحقق خلاله في واقعة اختفاء قلادة الفنانة أمينة خليل، ويحاول العثور عليها، أملًا في أن تقع في حبه، ويحقق أمنيته بالزواج منها.

ظهر «نفادي» بشخصية المفتش كرومبو، بعد ضياع قلادة أمينة خليل، في الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي 8، ليقنعها «الكبير» بأن «نفادي»، هو الشخص الوحيد القادر على مساعدتها، في العثور على القلادة مرة أخرى.

«نفادي» يرتدي ملابس «كرومبو»

ارتدى «نفادي» ملابس لونها أخضر، وتحدث بطريقة المفتش كرومبو، موجها الأسئلة للفنانة أمينة خليل بطريقة كوميدية، تنفيذًا للخطة التي عقدها مع «الكبير»، حتى تقع في غرامه ويتزوجها.

و بحسب موقع «polonious-systems»، فإن هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها، لكي يصبح الشخص محققًا ماهرًا.

7 نصائح لكي تصبح محققًا ماهرًا

يجب أن تكون شخصًا محايدًا، أي لا يدعم طرف على حساب الآخر، بل يستمع إلى كل الآراء بحيادية تامة.

التخطيط بشكل جيد، لأن أي خطأ قد يترتب عليه مشكلة، أو يجعل الأمر يسير في اتجاه آخر.

الاستماع بشكل جيد إلى جميع الأشخاص، إذ يجب إعطائهم مساحة واسعة للحديث.

التواصل بشكل جيد، خاصة مع الأشخاص الذين يحتاجون إلى التعبير عن ذاتهم، وما يدور في أذهانهم.

حل المشكلات التي تواجه أي شخص.

التفكير النقدي.

يجب أن يتسم المحقق بأخلاق مهنية، بالإضافة إلى خبرته في الحياة، التي تجعله يكتشف معادن الأشخاص.

فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة الفنان أحمد مكي، ومجموعة من الفنانيين، أبرزهم: رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، بالإضافة إلى ضيوف الشرف منهم أمينة خليل، والمسلسل من تأليف وإخراج أحمد الجندي، إنتاج شركة سينرجي.