يوسف الشاذلي: «المتحدة» عصر درامي جديد ومتفرد يعيد صناعة الدراما لمسارها الصحيح

قال النائب يوسف الشاذلي، عضو مجلس النواب، إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت أن ترسم مسارا جديدا لصناعة الدراما المصرية، عبر باقة من الأعمال الفنية الضخمة التي تعزز من تشكيل وعي الأجيال الحالية والمستقبلية، في ضوء ما تتناوله من قضايا وما تقدمه من طرح للمشكلات مبسط وسلسل يتناسب مع كل الفئات العمرية، مع تميزها وتفردها بجرأة في التناول بما لا يخل بمبادئ وقيم الأسرة المصرية، وهو منهج سارت عليه الشركة المتحدة، بعيدا عن الإسفاف الذي عانى منه الفن المصري على مدار عقود.

«المتحدة» وظفت إمكانياتها في تأصيل القضايا المختلفة

ونوه «الشاذلي»، في بيان، إلى أن «المتحدة» وظفت إمكانياتها في تأصيل القضايا المختلفة من خلال مزيج من التنوع والإثارة والتشويق، وأخذت الشركة مسارات عديدة لبناء وعي وفهم جديد قائم على رؤى عصرية تتواكب مع طبيعة المرحلة والتطورات التي نشهدها، فأخذت تنتقل بالمشاهد المصري والعربي ما بين أعمال ذات بعد تاريخي وثقافي، مثل مسلسل «الحشاشين» الذي تناول أخطر تنظيم إرهابي في العصر الإسلامي، متميزا بلكنته المصرية المتفردة، وهذا المسلسل بالتحديد نقل الدراما المصرية إلى عصر جديد.

الشركة المتحدة لم تغفل تقديم جرعة من المسلسلات الاجتماعية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الشركة المتحدة، لم تغفل تقديم جرعة من المسلسلات الاجتماعية مثل «عتبات البهجة» و «صلة رحم»، بجانب مسلسلات الكوميديا، إضافة إلى مسلسلات الأطفال «الأنيميشن»، والتي تمثل بداية جديدة في هذا المجال لبناء وعي الأطفال وتشكيل مدركاتهم وفق قيم نبيلة ترسخت في المجتمع المصري.

وأضاف أن تنظيم مجال صناعة الدراما كان أمرا هاما قامت به الشركة المتحدة، والذي أعاد لمصر ريادتها عربيا وإقليميا، بعدما كادت أن تفقد تلك الريادة، فجاءت الشركة المتحدة لتسير على درب الموروث الثقافي والفني المصري المتجذرة في أعماق التاريخ.