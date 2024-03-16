في سادس أيام شهر رمضان الكريم، يسعى المواطنون إلى معرفة موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024، لأداء الصلاة في موعدها، وبدء صيام يوم جديد.

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024

وتقدم «الوطن» في هذا التقرير، موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024، في إطار اهتمام ملايين المسلمين في المحافظة بتأدية الفرض في وقته والإكثار من الطاعات خلال الشهر الكريم.

ويحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024 سادس أيام شهر رمضان المبارك في الساعة 4:35 صباحًا، على أنّ يكون موعد السحور في الساعة 2:15 صباحًا، وموعد الشروق في الساعة 6 ودقيقتين، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

مواعيد الصلاة في الشرقية اليوم

وحسب إمساكية شهر رمضان، التي تنشرها هيئة المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024، جاءت على النحو التالي:

موعد صلاة الفجر الساعة 04:35 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:03 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 03:28 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:03 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:21 مساءً