مع حلول ثالث أيام شهر رمضان الكريم، يهتم المواطنون بمعرفة موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأربعاء 13-3-2024، لأداء الصلاة في موعدها، والاستعداد لبدء الصوم.

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأربعاء 13-3-2024

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأربعاء 13-3-2024، ثالث أيام رمضان المبارك 1445، في إطار حرص المسلمون على متابعة مواقيت الصلاة لتأدية كل فرض في وقته والإكثار من الطاعات والعبادات.

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأربعاء 13-3-2024 ثالث أيام شهر رمضان المبارك في الساعة 4:39 صباحا، على أن يكون موعد السحور اليوم الأربعاء الساعة 2:19 صباحا، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

مواعيد الصلاة في الشرقية اليوم

وتوضح إمساكية شهر رمضان، التي تنشرها هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في الشرقية، اليوم الأربعاء 13-3-2024 على النحو التالي :-

موعد صلاة الفجر الساعة 04:39

موعد صلاة الظهر الساعة 12:03

موعد صلاة العصر الساعة 03:28

موعد صلاة المغرب الساعة 06:1

موعد صلاة العشاء الساعة 07:19