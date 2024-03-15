ملخص الحلقة 5 من مسلسل صدفة.. 35 جنيها سبب زواج ريهام حجاج بدون علمها

انتهت أحداث الحلقة 5 من مسلسل صدفة، بكشف السر الذي دفع رشدي الشامي، للزواج من ريهام حجاج «صدفة»، وهي في غير وعيها، إذ تعود القصة لوقوع «الشامي» في مشكلة، ما دفع محاميه الاقتراح عليه بتزويجه لفتاة بدون علمها بحيلة.

ووقع اختيار المحامي على صدفة، بعدما وصفها بـ«الساذجة»، حيث حضرت إليه لرفع قضية ضد مدرستها لقبض حوافز بقيمة 35 جنيها، مقابل أتعاب 15 ألف جنيه.

ملخص الحلقة 5 من مسلسل صدفة

واكتشف طارق «عصام السقا»، تزوير عقد زواج عمه «رشدي الشامي» من صدفة، وأخبر الأخير به، بعدما ادعى عمه أنه تزوجها يوم ميلادها، رغم إن العقد قبل التاريخ بشهر ونصف.

ومسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، وعصام السقا، وخالد الصوي، ونور إيهاب، ورحاب الجمل.