موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل صدفة على 4 قنوات دون إعلانات

ساعات وينطلق عرض الحلقة 5 من مسلسل صدفة على أربعة قنوات مختلفة بشاشات المتحدة، فضلًا عن منصة watchh it للاستمتاع بالعمل الاجتماعي، الكوميدي، بطولة الفنانة ريهام حجاج، التي تؤدي دور «صدفة» مدرسة التاريخ التي تقع في العديد من الأزمات.

موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل صدفة

ويأتي موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

بينما يكون العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 5 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

والعرض الثالث من الحلقة 5 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 5 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

ويمكن مشاهدة مسلسل صدفة قبل عرضه على القنوات، بدون فواصل أو إعلانات، عبر منصة WATCH IT، من خلال الضغط على الرابط التالي:

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.